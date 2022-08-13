Россия использовала японский бренд для антиукраинской пропаганды: что известно

Так, 10 августа в российских СМИ появилось изображения якобы билборда японского ресторана. На нем повар закрывает рот украинке с призывом: "Давайте сменим тему - давайте поговорим о вкусных суши".

Изображение оказалось фейковым и не имело никакого отношения к Украине. Эту информацию подтвердила пресс-служба японской компании.

"Компания сообщила, что не поддерживает дискриминацию ни одной из стран или национальностей, и изображение, которое распространяется, не имеет отношения к их компании", - говорится в сообщении.

Фото: Россия использовала изображение японского бренда против Украины (t.me/CenterCounteringDisinformation)