Россия искажает сигналы GPS в Крыму и на военных объектах, - исследование

Технологии по дезориентации системы спутниковой навигации GPS были использованы российским оборудованием электронной войны, начиная с февраля 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет американской неправительственной организации C4ADS.

Искажения сигнала может привести к тому, что система неверно определит местоположение объекта, или корабль, а самолет не сможет правильно определить свое место пребывания. Исследователи обнаружили 9883 случая российского вмешательства в работу GNSS в 10 местах, которые повлияли на работу навигационных систем 1311 гражданских кораблей.