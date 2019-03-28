Росія спотворює сигнали GPS в Криму та на військових об'єктах, - дослідження

Технології по дезорієнтації системи супутникової навігації GPS були використані російським устаткуванням електронної війни, починаючи з лютого 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт американської неурядової організації C4ADS.

Спотворення сигналу може привести до того, що система неправильно визначить місце розташування об'єкта, або корабель, а літак не зможе правильно визначити своє місце перебування. Дослідники виявили 9883 випадки російського втручання в роботу GNSS в 10 місцях, які вплинули на роботу навігаційних систем 1311 цивільних кораблів.