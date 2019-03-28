Россия искажает сигналы GPS в Крыму и на военных объектах, - исследование
Иллюстративное фото (kremlin.ru)
Среди целей РФ - защита стратегических объектов
Технологии по дезориентации системы спутниковой навигации GPS были использованы российским оборудованием электронной войны, начиная с февраля 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет американской неправительственной организации C4ADS.
Искажения сигнала может привести к тому, что система неверно определит местоположение объекта, или корабль, а самолет не сможет правильно определить свое место пребывания. Исследователи обнаружили 9883 случая российского вмешательства в работу GNSS в 10 местах, которые повлияли на работу навигационных систем 1311 гражданских кораблей.
"Используя данные научного сенсора Международной космической станции, мы можем идентифицировать деятельность, которая представляет значительную угрозу для GPS-систем гражданских авиалиний в регионе", - говорится в исследовании.
Среди целей, которые Россия преследует осуществляя вмешательство в работу GNSS является защита стратегических объектов, в частности, на побережье Крыма, утверждают аналитики.
Напомним, ранее представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская военная разведка фиксирует подготовку России к перемещению ядерных боеприпасов в оккупированный Крым.