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Россия искажает сигналы GPS в Крыму и на военных объектах, - исследование

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 09:46
Россия искажает сигналы GPS в Крыму и на военных объектах, - исследование
Иллюстративное фото (kremlin.ru)

Среди целей РФ - защита стратегических объектов

Технологии по дезориентации системы спутниковой навигации GPS были использованы российским оборудованием электронной войны, начиная с февраля 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет американской неправительственной организации C4ADS.

Искажения сигнала может привести к тому, что система неверно определит местоположение объекта, или корабль, а самолет не сможет правильно определить свое место пребывания. Исследователи обнаружили 9883 случая российского вмешательства в работу GNSS в 10 местах, которые повлияли на работу навигационных систем 1311 гражданских кораблей.

"Используя данные научного сенсора Международной космической станции, мы можем идентифицировать деятельность, которая представляет значительную угрозу для GPS-систем гражданских авиалиний в регионе", - говорится в исследовании.

Среди целей, которые Россия преследует осуществляя вмешательство в работу GNSS является защита стратегических объектов, в частности, на побережье Крыма, утверждают аналитики.

Напомним, ранее представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская военная разведка фиксирует подготовку России к перемещению ядерных боеприпасов в оккупированный Крым.

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