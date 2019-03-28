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Росія спотворює сигнали GPS в Криму та на військових об'єктах, - дослідження

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 09:46
Росія спотворює сигнали GPS в Криму та на військових об'єктах, - дослідження
Ілюстративне фото (kremlin.ru)

Серед цілей РФ - захист стратегічних об'єктів

Технології по дезорієнтації системи супутникової навігації GPS були використані російським устаткуванням електронної війни, починаючи з лютого 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт американської неурядової організації C4ADS.

Спотворення сигналу може привести до того, що система неправильно визначить місце розташування об'єкта, або корабель, а літак не зможе правильно визначити своє місце перебування. Дослідники виявили 9883 випадки російського втручання в роботу GNSS в 10 місцях, які вплинули на роботу навігаційних систем 1311 цивільних кораблів.

"Використовуючи дані наукового сенсора Міжнародної космічної станції, ми можемо ідентифікувати діяльність, яка становить значну загрозу для GPS-систем цивільних авіаліній в регіоні", - йдеться в дослідженні.

Серед цілей, які Росія переслідує здійснюючи втручання в роботу GNSS є захист стратегічних об'єктів, зокрема, на узбережжі Криму, стверджують аналітики.

Нагадаємо, раніше представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомляв, що українська військова розвідка фіксує підготовку Росії до переміщення ядерних боєприпасів в окупований Крим.

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