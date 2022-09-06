Россия ищет чипы для пополнения запасов израсходованного в Украине оружия, - Politico

Россия столкнулась с дефицитом высокотехнологичных чипов иностранного производства, на которые она годами полагалась при производстве оружия, и отчаянно пытается его восполнить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что спустя шесть месяцев после полномасштабного вторжения в Украину Россия запустила (или потеряла в бою) больше ракет, чем ожидалось, российские солдаты все больше полагаются на древние запасы устаревших и примитивных советских боеприпасов.

Между тем, вооруженные Западом войска Украины пытаются изменить ход войны, активно уничтожая российские склады и ключевую инфраструктуру на юге, где они проводят наступательные операции, пишет Politico.

Исход войны может зависеть от того, найдет ли Россия способ восстановить доступ к высокотехнологичным чипам, и Украина пытается воспрепятствовать пополнению запасов. В частности, рассылая предупреждения международным партнерам.

Кремль составил списки покупок полупроводников, трансформаторов, соединителей, корпусов, транзисторов, изоляторов и других компонентов, которые нужны ей. Журналисты Politico ознакомились одним из таких вероятных списков.

Из 25 товаров, которые наиболее отчаянно ищет Россия, почти все - это микрочипы производства американских фирм Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom и Texas Instruments. Завершают список микросхемы японской фирмы Renesas (владелец американской IDT), немецкой Infineon (владелец американской Cypress), микросхемы американской фирмы Vicor и разъемы американской фирмы AirBorn.

Самый дешевый товар в списке первоочередных, гигабитный Ethernet-трансивер Marvell стоимостью около 7 евро, а самый дорогой - программируемая пользователем вентильная матрица производства Intel за 1107 евро за штуку (до дефицита микросхем она стоила бы менее 20 евро).

Товары среднего приоритета - от немецкой Harting и нидерландской Nexperia (приобретена китайской технологической фирмой Wingtech в 2019 году).

Журналисты отмечают, что некоторые из этих товаров можно легко найти в интернет-магазинах электроники, а других уже несколько месяцев нет в наличии из-за глобальной нехватки микрочипов.

Новые санкции США и ЕС, введенные после 24 февраля, нацеливались на цепочки поставок микрочипов, микросхем, которые часто подпадают под категорию "товаров двойного назначения". США, Европа и другие западные союзники также установили режимы лицензирования, чтобы помешать компаниям экспортировать потенциальные военные технологии клиентам, которые могут представлять угрозу их безопасности. Но эксперты предупреждают, что режим экспортного контроля не может остановить передачу технологий нежелательным субъектам и организациям.