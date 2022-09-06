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Росія шукає чіпи для поповнення запасів витраченої в Україні зброї, - Politico

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Вівторок 06 вересня 2022 17:30
Росія шукає чіпи для поповнення запасів витраченої в Україні зброї, - Politico Фото: Росія шукає чіпи для поповнення запасів витраченої в Україні зброї (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Росія зіткнулася з дефіцитом високотехнологічних чіпів іноземного виробництва, на які вона роками покладалася при виробництві зброї, і відчайдушно намагається його заповнити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Відзначається, що через шість місяців після повномасштабного вторгнення в Україну Росія запустила (або втратила в бою) більше ракет, ніж очікувалося, російські солдати все більше покладаються на стародавні запаси застарілих і примітивних радянських боєприпасів.

Тим часом, озброєні Заходом війська України намагаються змінити хід війни, активно знищуючи Російські Склади і ключову інфраструктуру на півдні, де вони проводять наступальні операції, пише Politico.

Результат війни може залежати від того, чи знайде Росія спосіб відновити доступ до високотехнологічних чіпів, і Україна намагається перешкодити поповненню запасів. Зокрема, розсилаючи попередження міжнародним партнерам.

Кремль склав списки покупок напівпровідників, трансформаторів, з'єднувачів, корпусів, транзисторів, ізоляторів та інших компонентів, які потрібні їй. Журналісти Politico ознайомилися одним з таких ймовірних списків.

З 25 товарів, які найбільш відчайдушно шукає Росія, майже всі - це мікрочіпи виробництва американських фірм Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom і Texas Instruments. Завершують список мікросхеми японської фірми Renesas (власник американської IDT), німецької Infineon (власник американської Cypress), мікросхеми американської фірми Vicor і роз'єми американської фірми AirBorn.

Найдешевший товар у списку першочергових, гігабітний Ethernet-трансивер Marvell вартістю близько 7 євро, а найдорожчий - програмована Користувачем вентильна матриця виробництва Intel за 1107 євро за штуку (до дефіциту мікросхем вона коштувала б менш як 20 євро).

Товари середнього пріоритету - від німецької Harting та нідерландської Nexperia (придбана китайською технологічною фірмою Wingtech у 2019 році).

Журналісти відзначають, що деякі з цих товарів можна легко знайти в інтернет-магазинах електроніки, а інших вже кілька місяців немає в наявності через глобальну нестачу мікрочіпів.

Нові санкції США і ЄС, введені після 24 лютого, націлювалися на ланцюжки поставок мікрочіпів, мікросхем, які часто підпадають під категорію "товарів подвійного призначення". США, Європа та інші західні союзники також встановили режими ліцензування, щоб перешкодити компаніям експортувати потенційні військові технології клієнтам, які можуть становити загрозу їх безпеці. Але експерти попереджають, що режим експортного контролю не може зупинити передачу технологій небажаним суб'єктам і організаціям.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Європейська комісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму для всіх громадян РФ. Тепер рішення має затвердити Європейська Рада.

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