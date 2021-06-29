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Россия об инциденте с кораблем Нидерландов: "летали на безопасном расстоянии"

Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Российской Федерации прокомментировали инцидент в Черном море с ложными атаками на нидерландский фрегат Zr. Ms. Evertsen.

Об этом сообщает "ТАСС".

В Минобороны заявили, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen якобы изменил курс и начал движение к Керченскому проливу.

"Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что после этого фрегат Evertsen сразу изменил курс от российской границы.

"Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, на прошлой неделе российские истребители совершили ложные атаки на нидерландский фрегат Zr.Ms. Evertsen.

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