Россия об инциденте с кораблем Нидерландов: "летали на безопасном расстоянии"

В Минобороны заявили, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen якобы изменил курс и начал движение к Керченскому проливу.

"Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что после этого фрегат Evertsen сразу изменил курс от российской границы.

"Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.