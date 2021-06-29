RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія про інцидент з кораблем Нідерландів: "літали на безпечній відстані"

Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони Російської Федерації прокоментували інцидент в Чорному морі з помилковими атаками на нідерландський фрегат Zr. Ms. Evertsen.

Про це повідомляє " ТАСС".

У Міноборони заявили, що фрегат Evertsen, що знаходився в нейтральних водах, нібито змінив курс і почав рух до Керченської протоки.

"Для попередження порушення кордону територіальних вод Російської Федерації в повітря зі складу чергових сил були підняті винищувачі Су - 30 і бомбардувальники Су-24, які здійснили на безпечній відстані прольоти поблизу корабля ВМС Нідерландів", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що після цього фрегат Evertsen відразу змінив курс від російського кордону.

"Польоти російських літаків виконувалися відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", - заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, минулого тижня російські винищувачі здійснили помилкові атаки на нідерландський фрегат Zr.Ms. Evertsen.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНідерланди