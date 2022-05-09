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Россия идет к поражению. Это вопрос времени и наших жертв, - Подоляк

Новина українською →
Киев, Понедельник 09 мая 2022 13:14
Россия идет к поражению. Это вопрос времени и наших жертв, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация в своей войне против Украины идет к поражению. А все неурядицы, которые ее ожидают в будущем, следует связывать с действиями в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Россия точно идет к поражению. Это вопрос времени и количества наших жертв, которые нам придется заплатить за свободу", - отметил он.

По его словам, все невзгоды, через которые будут проходить россияне, следует связывать с Украиной.

"Потому что Украина является символом окончания эпохи этих понтов, которыми они жили в течение последних 20 лет, на протяжении всей каденции Путина и… у него еще был марионеточный президент Медведев", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее британский министр обороны Бен Уоллес допустил, что украинская армия разобьет российскую, и президент РФ Владимир Путин не сможет добиться военных успехов в Украине.

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