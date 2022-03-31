UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия и Индия закончили работу над альтернативой платформе SWIFT, - ET

Фото: Россия и Индия закончили работу над альтернативой платформе SWIFT (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии завершили работу над альтернативной платформой транзакций для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции закрыли Москве доступ к используемой во всем мире банковской платформе SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Economic Times.

Новая платежная система, вероятно, будет установлена в штаб-квартирах как РБИ, так и ВЭБа, который известен в мире как Государственная корпорация развития.

"Индия предложила ряд таких транзакционных платформ, из которых российские власти приняли конкретный сетевой протокол", - заявил один из источников издания.

Система, рассматриваемая как альтернатива бельгийской SWIFT, вероятно, обеспечит беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов для сделок между рупией и рублем, расчеты по которым осуществляются через долговой счет в рупиях.

"Индия предложила ряд транзакционных платформ, сетевые протоколы которых были приняты российскими властями", - сообщил один из источников.

Новая система предположительно будет введена в действие в течение недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияРоссийская ФедерацияSWIFTСанкции против России