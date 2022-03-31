Росія та Індія закінчили роботу над альтернативою платформі SWIFT, - ET

Нова платіжна система, ймовірно, буде встановлена в штаб-квартирах як РБІ, так і ВЕБа, який відомий у світі як державна корпорація розвитку.

"Індія запропонувала ряд таких транзакційних платформ, з яких російська влада прийняла конкретний мережевий протокол", - заявило одне з джерел видання.

Система, що розглядається як альтернатива бельгійської SWIFT, ймовірно, забезпечить безперешкодну передачу імпортних або експортних документів для угод між рупією і рублем, розрахунки за якими здійснюються через борговий рахунок в рупіях.

"Індія запропонувала ряд транзакційних платформ, мережеві протоколи яких були прийняті російською владою", - повідомило одне з джерел.

Нова система імовірно буде введена в дію протягом тижня.