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Россия хотела провести фейковые выборы в ОРДЛО весной 2021, - Кравчук

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация хотела провести очередные фейковые выборы на оккупированном Донбассе весной 2021 года. В связи этим Киев в "Плане совместных действий" предлагает провести украинские местные выборы на этих территориях 31 марта 2021 года.

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Об этом в интервью tsn.ua заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, план по урегулированию на Донбассе поддерживают европейские партнеры и США.

"По выборам. Главное здесь даже не конкретная дата. Время можно перенести. Это не является принципиальным вопросом. Принципиальным вопросом является контроль Украины над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законом", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее в "Плане совместных действий" украинская сторона предложила полностью прекратить конфликт и демилитаризовать ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы провести выборы 31 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие выборы возможны, но это не самоцель.

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