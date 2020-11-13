Росія хотіла провести фейкові вибори в ОРДЛО навесні 2021, - Кравчук

Російська Федерація хотіла провести чергові фейкові вибори на окупованому Донбасі навесні 2021 року. У зв'язку з цим Київ у "Плані спільних дій" пропонує провести українські місцеві вибори на цих територіях 31 березня 2021 року.

Про це в інтерв'ю tsn.ua заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

За його словами, план врегулювання на Донбасі підтримують європейські партнери і США.

"Щодо виборів. Головне тут навіть не конкретна дата. Час можна перенести. Це не є принциповим питанням. Принциповим питанням є контроль України над кордоном, відповідні дії української влади на підконтрольних територіях, встановлення українських інститутів влади, які й можуть забезпечити проведення виборів за українським законом", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше в "Плані спільних дій" українська сторона запропонувала повністю припинити конфлікт і демілітаризувати ОРДЛО на початку 2021 року, щоб провести вибори 31 березня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такі вибори можливі, але це не самоціль.