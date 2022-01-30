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Если Россия не хочет войны, она должна вывести войска, - Кулеба

Автор: Иванна Шовкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие, если не хочет войны. По его словам, дипломатия является единственным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра в Twitter.

Кулеба отметил, что Россия должна вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины. Так официальные лица РФ подтвердят свое заявление, что не хотят новой войны.

"Дипломатия - единственный ответственный путь", - подытожил министр.

Напомним, Украина с партнерами стремятся предотвратить худший сценарий развития событий в противостоянии с Россией. Распространение паники в обществе ослабляет и наносит экономический ущерб стране.

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