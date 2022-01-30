RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Якщо Росія не хоче війни, вона має вивести війська, - Кулеба

Автор: Іванна Шовкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія має продовжити дипломатичну взаємодію, якщо не хоче війни. За його словами, дипломатія є єдиним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра у Twitter.

Кулеба зазначив, що Росія має вивести збройні сили, які вона зосередила вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях України. Так офіційні особи РФ підтвердять свою заяву, що не хочуть нової війни.

"Дипломатія - єдиний відповідальний шлях", - підсумував міністр.

Нагадаємо, Україна з партнерами прагнуть запобігти найгіршому сценарію розвитку подій у протистоянні з Росією. Поширення паніки у суспільстві послаблює та завдає економічної шкоди країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація