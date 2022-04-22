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Россия хочет установить полный контроль над Донбассом и югом Украины

Фото: Россия хочет установить полный контроль над Донбассом и югом Украины (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В России назвали цели второго этапа так называемой "специальной операции". Там заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и югом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Армия России во время второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым", - заявил заместитель командующего российских войск ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.

Он также добавил, что вторая фаза "спецоперации" якобы началась буквально два дня назад.

Напомним, по данным Генштаба, Россия активизировала боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреливают села освобожденной части Херсонской области и Криворожского района.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 58-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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