"Россия хочет усидеть на двух стульях": МИД об отказе Кремля от решения суда Гааги

Представитель МИД отреагировал на сегодняшнее заявление Кремля о том, что Россия не собирается выполнять требования Международного суда Гааги, который обязал Москву немедленно прекратить боевые действия против Украины.

"Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой - продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но нельзя махать как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего права вето в Совбезе, а также иммунитетов", - сказал Николенко.

Как подчеркнул спикер МИД, утверждения РФ об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его исполнять, являются ничтожными.

"Несмотря на попытки свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, России не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа", - резюмировал он.