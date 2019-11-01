Россия хочет сорвать нормандский саммит обстрелами Петровского, - Пристайко

Россия хочет сорвать проведение саммита в нормандском формате с помощью обстрелов на участке разведения в Петровском. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции, передает кореспондентр РБК-Украина.

По словам главы МИД, в данный момент дата проведения нормандской встречи зависит только от России, так как украинская сторона выполняет все договоренности. Он добавил, что одной из договоренностей является разведение сил на Донбассе, процесс которого срывают незаконные вооруженные формирования РФ.

"Вы помните, договоренностей было фактически две - признание формулы Штайнмайера ... и разведения в трех участках. Сегодня мы подходим к разведению на последнем третьем участке (в Петровском - ред.), то есть в принципе создаем все необходимые условия. К сожалению, обстрелы свидетельствуют о том, что одна из сторон не хочет этого прогресса, потому что это последний шаг перед встречей (в нормандском формате, - ред.)", - заявил он.

Также Пристайко напомнил, что во время недавнего разговора украинского президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждалась конкретная дата проведения нормандского саммита.

"Мы, французы и немцы имеем готовность встретиться в ближайшее время, это зависит от российской стороны. На сегодня вы видите по их риторике, что все сдвигается к тому, что мы все же в ближайшее время встретимся", - добавил министр.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что пока нет четкой даты проведения встречи в нормандском формате по решению конфликта на Донбассе. Пресс-секретарь российского президента добавил, что слухи о дате нормандского саммита и встреча Путина с Зеленским не соответствуют действительности.