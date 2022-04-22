UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия скрывает последствия войны и осуществляет информационную блокаду для граждан, - СНБО

Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия дезинформирует своих жителей о ходе и последствиях войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия информации при СНБО.

"Начало "спецоперации" базировался на рассказе Путина о том, что "Ленин - автор и архитектор Украины" и "басне" о "неонацистов", которые уже 8 лет угнетают народ Донбасса", - сообщает СНБО.

Однако, впоследствии эта идея менялась. В частности, сообщается, что оккупанты "героически" убегали от ВСУ в Киевской, Черниговской и Сумской областях с объяснением, что там уже нет нацистов.

Отмечается, что похожая история произошла и в Мариуполе. Путин отказался от штурма "Азовстали" и уже 21 апреля Шойгу вновь объявил о "победе" в городе и "героической" переброске войск на другие территории.

Сейчас на территории "Азовстали" до сих пор продолжаются бои.

"Инфоблокада выгодна Путину, поскольку дезинформированным народом легче управлять. Вспомним историю Северной Кореи и их "победы" в Чемпионате Мира по футболу-2014. И представим, какой парад на 9 мая будет в этом году, и сколько "побед" будет приписано российской армии", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что российские войска продолжают бомбардировки Мариуполя и блокаду "Азовстали".

Напомним, война РФ против Украины продолжается 58-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину