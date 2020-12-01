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Россия не хочет прогресса в переговорах по Донбассу, - Украина в ТКГ

Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что внеочередное заседание ТКГ, которое планировалось на этой неделе, не состоится. Россия до сих пор не ответила.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

Украина будет требовать проведения внеочередной встречи ТКГ относительно выполнения прошлогодних договоренностей лидеров "нормандской встречи", которая состоялась в Париже.

"Ответа от российской стороны нет, хотя и мы, и ОБСЕ стремимся к проведению такой встречи ... Мы будем настаивать на этом на очередном заседании, которое будет на следующей неделе", - заявил Арестович.

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Кроме того, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Россия вообще не заинтересована в прогрессе в переговорах по Донбассу, а также в проведении новой встречи лидеров "нормандской четверки". Он добавил, что для Украины проведение этой встречи является важным.

"Для нас это важно, ведь мы все-таки хотим выполнить наши обязательства, в частности, взятые в Париже в прошлом году. Но для этого нам нужна возможность ответной стороны ... Нельзя сказать, что прогресс есть, хотя договоренности есть по всему ... Та сторона все блокирует", - отметил Гармаш.

Напомним, на прошлой неделе Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ, чтобы рассмотреть вопросы выполнения договоренностей "нормандской четверки". Планировалось, что внеочередное заседание состоится на этой неделе.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагал провести "нормандскую встречу" на уровне лидеров до конца 2020 года.

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