Россия хочет привлечь жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму. Украина отреагировала

Отметим, вчера стало известно, что в Ростовской области откроют специальные участки для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Они смогут проголосовать после включения в списки избирателей. Не исключено, что будет организован подвоз на специальные участки.

"Намерение обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на выборах в Госдуму РФ - очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Николенко.

По его словам, участие жителей ОРДЛО в российских выборах является незаконным, как и выдача российских паспортов.

"Участие в этих выборах жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом. Призываем украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в этих выборах", - добавил Николенко.