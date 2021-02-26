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Росія хоче залучити мешканців ОРДЛО до виборів до Держдуми. Україна відреагувала

Автор: РБК-Україна

Росія має намір залучити мешканців окупованого Донбасу до голосування на виборах до Державної думи у вересні 2021 року. Українська сторона закликає їх не брати участі в цьому голосуванні.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер МЗС Олег Ніколенко.

Відзначимо, вчора стало відомо, що в Ростовській області відкриють спеціальні дільниці для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей з російськими паспортами. Вони зможуть проголосувати після включення в списки виборців. Не виключено, що буде організовано підвіз на спеціальні дільниці.

"Наміри забезпечити голосування жителів тимчасово окупованих районів Донбасу на виборах до Держдуми РФ - чергова спроба порушити державний суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив Ніколенко.

За його словами, участь жителів ОРДЛО в російських виборах є незаконною, як і видача російських паспортів.

"Участь у цих виборах жителів Донбасу, як і жителів тимчасово окупованого Криму, поставлять під сумнів їх легітимність, а результати такого голосування не будуть визнаватися ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Закликаємо українських громадян на окупованих територіях не брати участь в цих виборах", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія за спрощеною схемою прийняла в громадянство 640 000 жителів Донбасу.

У делегації України в ТКГ також зазначили, що паспортизація перетворює ОРДЛО на поле для фальсифікацій російських виборів.

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