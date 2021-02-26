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Россия хочет привлечь жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму. Украина отреагировала

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 13:28
Россия хочет привлечь жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму. Украина отреагировала Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россия намерена привлечь жителей оккупированного Донбасса к голосованию на выборах в Государственную думу в сентябре 2021 года. Украинская сторона призывает их не принимать участия в этом голосовании.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

Отметим, вчера стало известно, что в Ростовской области откроют специальные участки для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Они смогут проголосовать после включения в списки избирателей. Не исключено, что будет организован подвоз на специальные участки.

"Намерение обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на выборах в Госдуму РФ - очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Николенко.

По его словам, участие жителей ОРДЛО в российских выборах является незаконным, как и выдача российских паспортов.

"Участие в этих выборах жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом. Призываем украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в этих выборах", - добавил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия по упрощенной схеме приняла в гражданство 640 000 жителей Донбасса.

В делегации Украины в ТКГ также отметили, что паспортизация превращает ОРДЛО в поле для фальсификаций российских выборов.

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