Россия хочет перекрыть поставки оружия Украине, устроив теракт в Европе
Обстрелы железнодорожных узлов Украины не дают нужного результата России и не приводят к остановке транспортировки оружия с Запада. Поэтому Россия может устроить теракт в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Так, аналитики ЦПД также считают, что возможна провокация на территории Европы с использованием аналогичного оружия, передаваемого Украине.
"Устроенный Россией возможный теракт с человеческими жертвами может стать переломным моментом в истории поставок оружия Украине и "козырем" ручной пропаганды Кремля", - говорят в ЦПИ.
Таким образом, роспропаганда пытается дискредитировать руководство Украины, распространяя фейки о сбыте западного оружия с Украины.
Как сообщалось, российские пропагандисты создают фейки, с помощью которых пытаются дискредитировать украинских искателей защиты в ЕС.
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