Росія хоче перекрити постачання зброї Україні, влаштувавши теракт в Європі
Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату Росії і не призводять до зупинки транспортування зброї з Заходу. Тому Росія може влаштувати теракт в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Так, аналітики ЦПД також вважають, що можлива провокація на території Європи з використанням аналогічної зброї, що передають Україні.
"Влаштований Росією можливий теракт з людськими жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї Україні та «козирем» ручної пропаганди Кремля", - кажуть в ЦПД.
Таким чином роспропаганда намагається дискредитувати керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї з України.
Як повідомлялося, російські пропагандисти утворюють фейки, за допомогою яких намагаються дискредитувати українських шукачів захисту в ЄС.
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