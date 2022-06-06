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Росія хоче перекрити постачання зброї Україні, влаштувавши теракт в Європі

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Україна, Понеділок 06 червня 2022 18:05
Росія хоче перекрити постачання зброї Україні, влаштувавши теракт в Європі Фото: Росія хоче перекрити постачання зброї Україні, влаштувавши теракт у Європі (mil.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату Росії і не призводять до зупинки транспортування зброї з Заходу. Тому Росія може влаштувати теракт в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Так, аналітики ЦПД також вважають, що можлива провокація на території Європи з використанням аналогічної зброї, що передають Україні.

"Влаштований Росією можливий теракт з людськими жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї Україні та «козирем» ручної пропаганди Кремля", - кажуть в ЦПД.

Таким чином роспропаганда намагається дискредитувати керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї з України.

Як повідомлялося, російські пропагандисти утворюють фейки, за допомогою яких намагаються дискредитувати українських шукачів захисту в ЄС.

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