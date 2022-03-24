Россия хочет не переговоров с Украиной, а оккупировать территорию, - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что российская сторона пока не заинтересована в переговорах о прекращении огня в Украине. На данный момент армия не достигла целей, поэтому позиция Москвы недостаточно сильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сейчас Россия не хочет ни о чем договариваться, она хочет только оккупировать территорию. Она хочет захватить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она хочет серьезно вести переговоры только тогда, когда закрепит сильную позицию", - отметил Боррель.

Он также добавил, что Европейский союз и другие западные страны продолжат оказывать поддержку Украине.