Росія хоче не переговорів з Україною, а окупувати територію, - Боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що російська сторона поки не зацікавлена в переговорах про припинення вогню в Україні. На даний момент армія не досягла цілей, тому позиція Москви недостатньо сильна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Зараз Росія не хоче ні про що домовлятися, вона хоче тільки окупувати територію. Вона хоче захопити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона хоче серйозно вести переговори тільки тоді, коли закріпить сильну позицію", - зазначив Боррель.
Він також додав, що Європейський союз та інші західні країни продовжать надавати підтримку Україні.
Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що щодо війни Росії проти України все нібито вирішиться протягом найближчих 15 днів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.