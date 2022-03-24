Росія хоче не переговорів з Україною, а окупувати територію, - Боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що російська сторона поки не зацікавлена в переговорах про припинення вогню в Україні. На даний момент армія не досягла цілей, тому позиція Москви недостатньо сильна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Зараз Росія не хоче ні про що домовлятися, вона хоче тільки окупувати територію. Вона хоче захопити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона хоче серйозно вести переговори тільки тоді, коли закріпить сильну позицію", - зазначив Боррель.

Він також додав, що Європейський союз та інші західні країни продовжать надавати підтримку Україні.