Россия не хочет лишних глаз "на земле": Резников о блокировании пограничной миссии ОБСЕ

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников отреагировал на решение России не продлевать пограничную миссию ОБСЕ. По его словам, это свидетельствует о том, что Москва не стремится к миру на Донбассе.
Об этом говорится в комментарии министра для РБК-Украина.
"Это лишь подчеркивает, что действия абсолютно сознательны. Россия не стремится к миру. И не хочет иметь лишние глаза "на земле", которые фиксируют нарушения договоренностей и преступления. Это свидетельствует лишь об одном - скрывать реальную ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей становится все сложнее", - пояснил он.
Резников отметил, что ликвидация наблюдательной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украино-российской границы может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов на оккупированный Донбасс.
"Ликвидация наблюдения может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов на временно оккупированные районы Украины. Кремль фактически вновь угрожает эскалацией", - подчеркнул министр.
Напомним, вчера Россия объявила о том, что не будет продлевать мандат миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково", которые находятся на оккупированной территории.
В украинском МИД заявили, что такие действия РФ свидетельствуют о желании Москвы продолжить обострять ситуацию на Донбассе.