Россия хочет крови, а не разговоров. Кулеба обратился к Западу из-за заявления Лаврова

Санкции против РФ необходимо ужесточить, поскольку Москва не хочет мирных переговоров и откровенно заявляет о намерениях захватить больше украинских земель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Признание министра иностранных дел РФ (Сергея Лаврова - ред.) в намерениях захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров", - подчеркнул Кулеба.

При этом он призвал всех партнеров Украины усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия для ВСУ.