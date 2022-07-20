Росія хоче крові, а не розмов. Кулеба звернувся до Заходу через заяву Лаврова

Санкції проти РФ необхідно посилити, оскільки Москва не хоче мирних переговорів і відверто заявляє про наміри захопити більше українських земель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Twitter.

"Зізнання міністра закордонних справ РФ (Сергія Лаврова - ред.) у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів", - підкреслив Кулеба.

При цьому він закликав всіх партнерів України посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї для ЗСУ.