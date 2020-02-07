Россия готовится раздавать паспорта без отказа от старого гражданства

Правительство Российской Федерации готовит существенные изменения в законодательство о гражданстве, которые позволят гражданам других стран получить российский паспорт без отказа от старого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что подготовку таких инициатив подтвердили в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, которой президент Владимир Путин поручил привлечь в Россию от 5 млн до 10 млн новых граждан. В самом же правительстве предлагают исключить требование о подаче заявления об отказе от старого гражданства при вступлении в российское.

В правительстве также отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму.

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан защищать", - заявил вице-спикер нижней палаты Госдумы Петр Толстой.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия упростит получение гражданства для украинцев. В частности, украинцев признали носителями русского языка, поэтому для них отменили обязательное собеседование.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданством жителям Луганской и Донецкой областей Украины.