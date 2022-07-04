Россия готовится к принудительной мобилизации в Крыму
Самопровозглашенная "власть" Крыма ведет подготовку к незаконной мобилизации. Жителей полуострова призвали саботировать призыв в российскую армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента в Автономной республике Крым в Facebook.
Недавно "глава" Крыма приказал создать "призывную комиссию по мобилизации". Также поручено открыть соответствующие комиссии более низкого уровня. Это свидетельствует о подготовке к принудительному призыву.
"Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют заставлять воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", - говорится в сообщении.
Такие действия России нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности положения IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Украинцев в Крыму призвали сделать все возможное, чтобы избежать мобилизации, и саботировать решения оккупантов.
Напомним, что в Беларуси начали массово вручать повестки и вызвать на якобы военные учения.
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