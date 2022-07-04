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Россия готовится к принудительной мобилизации в Крыму

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Севастополь, Понедельник 04 июля 2022 11:56
Россия готовится к принудительной мобилизации в Крыму Фото: в Крыму оккупанты готовят мобилизацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Самопровозглашенная "власть" Крыма ведет подготовку к незаконной мобилизации. Жителей полуострова призвали саботировать призыв в российскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента в Автономной республике Крым в Facebook.

Недавно "глава" Крыма приказал создать "призывную комиссию по мобилизации". Также поручено открыть соответствующие комиссии более низкого уровня. Это свидетельствует о подготовке к принудительному призыву.

"Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют заставлять воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", - говорится в сообщении.

Такие действия России нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности положения IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Украинцев в Крыму призвали сделать все возможное, чтобы избежать мобилизации, и саботировать решения оккупантов.

Напомним, что в Беларуси начали массово вручать повестки и вызвать на якобы военные учения.

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Крым Мобилизация в России Призыв в армию
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