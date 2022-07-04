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Росія готується до примусової мобілізації в Криму

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Севастополь, Понеділок 04 липня 2022 11:56
Росія готується до примусової мобілізації в Криму Фото: у Криму окупанти готують мобілізацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Самопроголошена "влада" Криму веде підготовку до незаконної мобілізації. Жителів півострова закликали саботувати призов до російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента в Автономній республіці Крим у Facebook.

Нещодавно "глава" Криму наказав створити "призовну комісію з мобілізації". Також доручено відкрити відповідні комісії нижчого рівня. Це свідчить по підготовку до примусового призову.

"Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу", - йдеться у повідомленні.

Такі дії Росії порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Українців у Криму закликали зробити усе можливе, аби уникнути мобілізації, та саботувати рішення окупантів.

Нагадаємо, що у Білорусі почали масово вручати повістки та викликати на нібито військові навчання.

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Крим Мобілізація в Росії Призов до армії
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