Росія готується до примусової мобілізації в Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента в Автономній республіці Крим у Facebook .

Нещодавно "глава" Криму наказав створити "призовну комісію з мобілізації". Також доручено відкрити відповідні комісії нижчого рівня. Це свідчить по підготовку до примусового призову.

"Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу", - йдеться у повідомленні.

Такі дії Росії порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Українців у Криму закликали зробити усе можливе, аби уникнути мобілізації, та саботувати рішення окупантів.