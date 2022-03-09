Россия готовится к очередной попытке взять Киев и наступлению на Сумы: данные Генштаба

По данным силового ведомства, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на окружении города Киева, захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев; обеспечении сухопутного коридора между ТОТ АР Крым и континентальной частью РФ. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Продолжается формирование резервов противника в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшей переброски в определенные районы на территории нашего государства.

Кроме того, из-за сопротивления жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые незаконно задержали более 400 граждан Украины.

На Волынском направления противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях ДРГ оккупантов.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий Тихоокеанского флота и Воздушно-десантных войск РФ.

Вместе с тем, после неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери, и спешно выводится в районы восстановления. Боевая техника, как правило, противником не эвакуируется.

Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления по направлению на н. п. Фастов противник осуществляет попытки возобновления наступательных действий на указанном направлении.

На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается возобновить наступление.

Силами к БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировал автотрассу Е95 в районе н. п. Залесье. Понес потери на подступах к городу Чернигову и на других направлениях.

С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещается БТГр из состава 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа из состава оперативного резерва.

На Слобожанском направлении противник силами отдельных подразделений 1-й танковой армии (до 11 БТГр), 20-й общевойсковой армии (до 8 БТГр), 6-й общевойсковой армии (до 3 БТГр) Западного военного округа, 14-го армейского корпуса Северного флота (к БТГр) пытается удержать рубеж от н.п. Северодонецк до города Сумы.

Основные усилия враг сосредотачивает на попытке окружения города Харьков и выходе на Барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.

На Донецком направлении оккупанты силами 1-го, 2-го армейских корпусов и отдельными подразделениями из состава 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии (до 7 БТГр) пытается продолжить наступательные действия на ранее выбранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 49-й общевойсковой армии, 22-го армейского корпуса, 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии и Воздушно-Десантных Войск (до 17 БТГр) удерживает рубеж от Херсона до Розівки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсон для базирования боевых самолетов.

В Южнобугском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения из состава 49-й общевойсковой армии Южного военного округа были остановлены юго-восточнее города Николаев вдоль реки Ингул.