Россия готовится к испытанию ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, - CNN

Россия готовиться к очередному испытанию своей крылатой ракеты с ядерным двигателем, известной как "Буревестник". РФ уже проводила испытания этой ракеты, однако они не были успешными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Фотографии, сделанные 16 августа коммерческой компанией Capella Space, занимающейся спутниковой съемкой, свидетельствуют о том, что Россия готовилась к испытанию крылатой ракеты с ядерным двигателем на известной пусковой площадке, расположенной недалеко от Полярного круга.

Американские чиновники знают, что Россия может готовить еще одно испытание ракеты, которую она называет "Буревестник", в рамках своей программы передовых вооружений, по словам источника, осведомленного в этом вопросе.

"Использование ядерного реактора в принципе дало бы крылатой ракете неограниченный радиус действия, чтобы пролететь под и вокруг радаров и перехватчиков ПРО США", - считает Джеффри Льюис, эксперт по вооружениям из Института Миддлбери.

В августе 2019 года попытка извлечь ракету, упавшую в Белое море, привела к взрыву, в результате которого погибли пять российских технических специалистов.

Россия провела как минимум один испытательный полет крылатой ракеты с ядерной силовой установкой с того же полигона у Полярного круга в ноябре 2017 года. По сообщениям, в последующие месяцы Москва провела еще несколько испытаний, но ни одно из них не было признано успешным.

Совсем недавно Россия выпустила "уведомление для мореплавателей", предупреждающее об опасных работах, которые будут проводиться с 15 по 20 августа вблизи известного полигона "Буревестник" в районе Панькового на Новой Земле.

На радиолокационном снимке высокого разрешения, сделанном 16 августа, видно, что российский персонал возвел большое экологическое укрытие, чтобы защитить ракету и экипажи, готовившие запуск, от суровой погоды.

"Рядом со стартовой площадкой также находится значительное количество объектов, которые, вероятно, являются транспортными средствами и грузовыми контейнерами. Ни один из этих признаков не присутствовал при последней оптической съемке площадки в июне", - заявил эксперт по вооружению.