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Росія готується до випробування ракети "Буревісник" з ядерним двигуном, - CNN

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Росія, Четвер 19 серпня 2021 16:52
Росія готується до випробування ракети "Буревісник" з ядерним двигуном, - CNN Фото: Росія готується до випробування ракети "Буревісник" з ядерним двигуном (mil.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Росія готуватиметься до чергового випробування своєї крилатої ракети з ядерним двигуном, відомої як "Буревісник". РФ вже проводила випробування цієї ракети, проте вони не були успішними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Фотографії, зроблені 16 серпня комерційною компанією Capella Space, що займається супутниковою зйомкою, свідчать про те, що Росія готувалася до випробування крилатої ракети з ядерним двигуном на відомому пусковому майданчику, розташованому недалеко від Полярного кола.

Американські чиновники знають, що Росія може готувати ще одне випробування ракети, яку вона називає "Буревісник", в рамках своєї програми передових озброєнь, за словами джерела, обізнаного в цьому питанні.

"Використання ядерного реактора в принципі дало б крилатій ракеті необмежений радіус дії, щоб пролетіти під і навколо радарів і перехоплювачів ПРО США", - вважає Джеффрі Льюїс, експерт з озброєнь з Інституту Міддлбері.

У серпні 2019 року спроба витягти ракету, що впала в Біле море, призвела до вибуху, в результаті якого загинули п'ять російських технічних фахівців.

Росія провела як мінімум один випробувальний політ крилатої ракети з ядерною силовою установкою з того ж полігону біля Полярного кола в листопаді 2017 року. За повідомленнями, в наступні місяці Москва провела ще кілька випробувань, але жодне з них не було визнано успішним.

Зовсім недавно Росія випустила "повідомлення для мореплавців", що попереджає про небезпечні роботи, які будуть проводитися з 15 по 20 серпня поблизу відомого полігону "Буревісник" в районі Панькового на Новій Землі.

На радіолокаційному знімку високої роздільної здатності, зробленому 16 серпня, видно, що російський персонал звів велике екологічне укриття, щоб захистити ракету і екіпажі, які готували запуск, від суворої погоди.

"Поруч зі стартовим майданчиком також знаходиться значна кількість об'єктів, які, ймовірно, є транспортними засобами і вантажними контейнерами. Жодна з цих ознак не була присутня при останній оптичній зйомці майданчика в червні", - заявив експерт з озброєння.

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