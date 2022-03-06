Россия готовится бомбить Одессу, это будет историческое преступление, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал планы российских войск бомбить Одессу военным и историческим преступлением. Он напомнил, что украинский курорт всегда тепло встречал российских туристов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.
"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло и искренность. А теперь что? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы - это будет военное преступление, это будет историческое преступление", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что допросы российских военнопленных показывают, что Москва готовила вторжение в Украину цинично и жестоко.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.