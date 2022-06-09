Россия готовит визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, - Энергоатом

Представители Росатома проводят специальные совещания с представителями МАГАТЭ для приезда миссии. В Энергоатоме уверены, что своим визитом агентство может фактически легитимизировать оккупацию крупнейшей в Украине атомной станции.

"Что может принести визит самого гендиректора или его представителей на ЗАЭС? Очевидно, только одно - в глазах мирового сообщества легитимизировать оккупацию станции, вызванную пребыванием там ядерных террористов. Чтобы МАГАТЭ, приехав, зафиксировало безопасный радиационный фон и контроль над ядерными материалами, одобрило состояние ядерной и радиационной безопасности и в целом отметило бы, что сейчас на АЭС все в порядке. Мол, все остальные вопросы - они политические, а МАГАТЭ политикой не занимается", - говорится в сообщении.

Также Энергоатом отмечает, что Украина не может гарантировать безопасность визита. Попасть на Запорожскую АЭС представители МАГАТЭ могут через Крым и оккупированные территории под наблюдением российских боевиков.

Украина призвала международное агентство по ядерной безопасности не вестись на манипуляции оккупантов и усилить давление на Россию.