RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія готує візит гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - Енергоатом

Фото: окупанти готують візит гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір приїхати на захоплену Запорізьку АЕС чи відправити місію. Візит готують російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Представники Росатома проводять спеціальні наради з представниками МАГАТЕ для приїзду місії. В Енергоатомі впевнені, що своїм візитом агентство може фактично легітимізувати окупацію найбільшої в Україні атомної станції.

"Що може принести візит самого гендиректора або його представників на ЗАЕС? Вочевидь, лише одне - в очах світової спільноти легітимізувати окупацію станції, спричинену перебуванням там ядерних терористів. Щоб МАГАТЕ, приїхавши, зафіксувало безпечний радіаційний фон і контроль над ядерними матеріалами, схвалило стан ядерної та радіаційної безпеки й загалом наголосило б, що зараз на АЕС усе гаразд. Мовляв, всі решта питань - вони політичні, а МАГАТЕ політикою не займається", - йдеться у повідомленні.

Також Енергоатом наголошує, що Україна не може гарантувати безпеки візиту. Потрапити на Запорізьку АЕС представники МАГАТЕ можуть через Крим та окуповані території під наглядом російських бойовиків.

Україна закликала міжнародне агентство з ядерної безпеки не вестись на маніпуляції окупантів та посилити тиск на Росію.

Нагадаємо, що російські окупанти викрали за тиждень 20 жителів Енергодару, 11 з них є працівниками Запорізької АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергоатом