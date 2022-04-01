Россия готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору, - Лавров

"Украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. Эти договоренности должны сформироваться. У нас готовится реакция", - отметил он.

По его словам, в предложениях есть "движение вперед", которое касается нейтрального статуса Украины.

"Безъядерный внеблоковый нейтральный статус - это то, что сейчас осознается, как абсолютная необходимость. Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности - ситуации с Крымом и на Донбассе", - добавил он.