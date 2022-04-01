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Россия готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору, - Лавров

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российская сторона готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору. Но уже отмечает, что по некоторым позициям есть движение вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. Эти договоренности должны сформироваться. У нас готовится реакция", - отметил он.

По его словам, в предложениях есть "движение вперед", которое касается нейтрального статуса Украины.

"Безъядерный внеблоковый нейтральный статус - это то, что сейчас осознается, как абсолютная необходимость. Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности - ситуации с Крымом и на Донбассе", - добавил он.

Напомним, сегодня должны были возобновиться переговоры украинской и российской делегации в видеоформате.

А через неделю-две может пройти встреча министров иностранных дел Украины и России, которые могут завизировать мирный договор.

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