Россия готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору, - Лавров
Российская сторона готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору. Но уже отмечает, что по некоторым позициям есть движение вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. Эти договоренности должны сформироваться. У нас готовится реакция", - отметил он.
По его словам, в предложениях есть "движение вперед", которое касается нейтрального статуса Украины.
"Безъядерный внеблоковый нейтральный статус - это то, что сейчас осознается, как абсолютная необходимость. Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности - ситуации с Крымом и на Донбассе", - добавил он.
Напомним, сегодня должны были возобновиться переговоры украинской и российской делегации в видеоформате.
А через неделю-две может пройти встреча министров иностранных дел Украины и России, которые могут завизировать мирный договор.
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