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Росія готує реакцію на пропозиції України щодо мирного договору, - Лавров

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Москва, П'ятниця 01 квітня 2022 12:48
Росія готує реакцію на пропозиції України щодо мирного договору, - Лавров Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російська сторона готує реакцію на пропозиції України щодо мирного договору. Але вже зазначає, що по деяких позиціях є рух вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Українська сторона поклала на папір своє бачення домовленостей, які необхідно досягти. Ці домовленості повинні сформуватися. У нас готується реакція", - зазначив він.

За його словами, в пропозиціях є "рух вперед", що стосується нейтрального статусу України.

"Без'ядерний позаблоковий нейтральний статус - це те, що зараз усвідомлюється, як абсолютна необхідність. Ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності - ситуації з Кримом і на Донбасі", - додав він.

Нагадавши, сьогодні повинні були відновитися переговори української та російської делегації у відеоформаті.

А через тиждень-два може пройти зустріч міністрів закордонних справ України та Росії, які можуть завізувати мирний договір.

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