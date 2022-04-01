Росія готує реакцію на пропозиції України щодо мирного договору, - Лавров

Російська сторона готує реакцію на пропозиції України щодо мирного договору. Але вже зазначає, що по деяких позиціях є рух вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Українська сторона поклала на папір своє бачення домовленостей, які необхідно досягти. Ці домовленості повинні сформуватися. У нас готується реакція", - зазначив він.

За його словами, в пропозиціях є "рух вперед", що стосується нейтрального статусу України.

"Без'ядерний позаблоковий нейтральний статус - це те, що зараз усвідомлюється, як абсолютна необхідність. Ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності - ситуації з Кримом і на Донбасі", - додав він.