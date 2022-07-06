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Россия готовит провокации с химическим оружием: какие города под угрозой

Новина українською →
Киев, Среда 06 июля 2022 14:55
Россия готовит провокации с химическим оружием: какие города под угрозой Фото: Россия готовит провокации с химическим оружием в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия готовит химические атаки в Украине и уже успела обвинить в этом украинских военных. Под угрозой нападения могут быть такие города, как Николаев, Харьков, а также Донецкая область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя РФ при организации Александра Шульгина в эфире одного из российских телеканалов.

Он заявил, что Россия уже направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту о провокации с химическим оружием, которую якобы готовит Украина.

"Мы направили уже соответствующую ноту в технический секретариат, сообщили о готовящихся планах провокации в Николаевке (Донецкая область - ред.)", - сказал он.

Подобные заявления представителей Российской Федерации могут говорить о том, что Москва сама намерена применить химоружие на территории Украины, а затем обвинить в этом Киев.

Стоит отметить, что Россия уже не впервые угрожает ударить химическим оружием по украинским городам. В частности, ранее сообщалось, что РФ готовит химическую атаку по Одесской области, и, вероятно, планирует обвинить в этом Украину.

Напомним, что Европейский союз пообещал Украине средства защиты от химических и ядерных угроз.

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