Росія готує провокації з хімічною зброєю: які міста під загрозою

Росія готує хімічні атаки в Україні і вже встигла звинуватити в цьому українських військових. Під загрозою нападу можуть бути такі міста, як Миколаїв, Харків, а також Донецька область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника РФ при організації Олександра Шульгіна в ефірі одного з російських телеканалів.

Він заявив, що Росія вже направила в організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) ноту про провокацію з хімічною зброєю, яку нібито готує Україна.

"Ми направили вже відповідну ноту до технічного секретаріату, повідомили про плани провокації, що готуються в Миколаївці (Донецька область - ред.)", - сказав він.

Подібні заяви представників Російської Федерації можуть говорити про те, що Москва сама має намір застосувати хімзброю на території України, а потім звинуватити в цьому Київ.