Россия готовит провокации на ЧАЭС: названы возможные сценарии

Будинов отметил, что РФ не в первый раз использует ядерный шантаж. Уже было два случая.

"Умышленный обстрел энергоблоков Запорожской АЭС, это довольно известная история. Нанесение ракетного удара по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор. Это все преследует цель устрашения. Теперь, когда российское руководство понимает, что их планы об очень быстрой военной компании провалились, они снова переходят к ядерному шантажу. По нашим данным, они готовят определенные провокации на территории ЧАЭС.

Еще раз предупреждаю, чтобы они там не сделали — будет чистой воды ядерный терроризм, экоцид, и страшная экологическая катастрофа, которая покроет по своим масштабам как Европу, так и Россию. Пострадают все, в том числе Беларусь. Беларусь и Украина больше всего, а дальше — в какую сторону будет дуть ветер в этот момент", — сказал Буданов.

По данным разведки, РФ сейчас имеет два варианта ядерного шантажа. Первый подразумевает масштабное поджигание радиоактивных лесов. Поднявшаяся радиоактивная туча унесется ветром. Второй вариант – это применение артиллерии по ядерному хранилищу, результат также будет неутешительным. В обоих случаях руководство РФ намерено обвинить Украину.