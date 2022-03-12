ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія готує провокації на ЧАЕС: названо можливі сценарії

Новость на русском →
Субота 12 березня 2022 06:40
Росія готує провокації на ЧАЕС: названо можливі сценарії ЧАЕС (Фото: kpi.ua)
Автор: Константин Широкун

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що Росія готує провокації на ЧАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".

Будінов зазначив, що РФ не в перший раз використовує ядерний шантаж. Вже було два випадки.

"Умисний обстріл енергоблоків Запорізької АЕС, це досить відома історія. Нанесення ракетного удару по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор. Це все переслідує мету залякування. Тепер, коли російське керівництво розуміє, що їхні плани про дуже швидку військову компанію провалилися, вони знову переходять до ядерного шантажу. За нашими даними, вони готують певні провокації на території ЧАЕС.

Ще раз попереджаю, щоб вони там не зробили — буде чистої води ядерний тероризм, екоцид, і страшна екологічна катастрофа, яка покриє за своїми масштабами як Європу, так і Росію. Постраждають всі, в тому числі Білорусь. Білорусь і Україна найбільше, а далі - в який бік буде дути вітер в цей момент", - сказав Буданов.

За даними розвідки, РФ зараз має два варіанти ядерного шантажу. Перший має на увазі масштабне підпалювання радіоактивних лісів. Піднялася радіоактивна хмара понесеться вітром. Другий варіант - це застосування артилерії по ядерному сховищу, результат також буде невтішним. В обох випадках керівництво РФ має намір звинуватити Україну.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть