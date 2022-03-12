Росія готує провокації на ЧАЕС: названо можливі сценарії

Будінов зазначив, що РФ не в перший раз використовує ядерний шантаж. Вже було два випадки.

"Умисний обстріл енергоблоків Запорізької АЕС, це досить відома історія. Нанесення ракетного удару по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор. Це все переслідує мету залякування. Тепер, коли російське керівництво розуміє, що їхні плани про дуже швидку військову компанію провалилися, вони знову переходять до ядерного шантажу. За нашими даними, вони готують певні провокації на території ЧАЕС.

Ще раз попереджаю, щоб вони там не зробили — буде чистої води ядерний тероризм, екоцид, і страшна екологічна катастрофа, яка покриє за своїми масштабами як Європу, так і Росію. Постраждають всі, в тому числі Білорусь. Білорусь і Україна найбільше, а далі - в який бік буде дути вітер в цей момент", - сказав Буданов.

За даними розвідки, РФ зараз має два варіанти ядерного шантажу. Перший має на увазі масштабне підпалювання радіоактивних лісів. Піднялася радіоактивна хмара понесеться вітром. Другий варіант - це застосування артилерії по ядерному сховищу, результат також буде невтішним. В обох випадках керівництво РФ має намір звинуватити Україну.