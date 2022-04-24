Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Город готов к обороне, - Вилкул

Российские оккупанты в Херсонской области проводят организацию наступательно-ударных формирований. Планируют наступление на Кривой Рог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
"Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем про них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации",- пишет глава города.
Как отметил Вилкул, гарнизон города, воинские части и глубокоэшелонированная оборона города готовы.
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