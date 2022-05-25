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Россия готовит наступление на Криворожском и Николаевском направлениях: что известно

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Украина, Среда 25 мая 2022 16:26
Россия готовит наступление на Криворожском и Николаевском направлениях: что известно Фото: Россия готовит наступление на Криворожском и Николаевском направлениях
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не оставляют попыток наступления в районе Кривого Рога и Николаева. Свидетельством тому являются постоянные обстрелы РФ населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Минобороны Александра Мотузяныка в среду, 25 мая.

"На Криворожском и Николаевском направлениях захватчики производили огненное поражение населенных пунктов почти по всей линии столкновения", - говорит он.

Так, готовясь к наступлению, в районе г. Берислав россияне разместили три тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Буратино".

"Кроме того, оккупанты пытаются усилить этот район подразделениями "Росгвардии" и стрелковых батальонов мобилизационного резерва т.н. 1 АК, общей численностью до 2 тыс. человек", - говорит Мотузяник.

Как сообщалось, российская армия не оставляет попыток прорваться на Донецком направлении и выйти на административные границы Луганской области. Сейчас обострились боевые действия в районе Бахмута.

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