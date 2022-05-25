Росія готує наступ на Криворізькому та Миколаївському напрямах: що відомо

Російські окупанти не покидають спроб наступу в районі Кривого Рогу та Миколаєва. Свідченням цього є постійні обстріли РФ населених пунктів, що знаходяться на лінії зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міноборони Олександра Мотузяника у середу, 25 травня.

"На Криворізькому та Миколаївському напрямках загарбники здійснювали вогневе ураження населених пунктів майже по всій лінії зіткнення", - каже він.

Так, готуючись до наступу, у районі м. Берислав росіяни розмістили три важкі вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно".

"Крім того, окупанти намагаються підсилити цей район підрозділами "Росгвардії" і стрілецьких батальйонів мобілізаційного резерву т.зв. 1 АК, загальною чисельністю до 2 тис. осіб", - каже Мотузяник.